Na China, Lula se reúne com montadora de veículos elétricos que negocia fábrica na Bahia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se nesta quinta-feira, 13, em Xangai, com o CEO da empresa de veículos elétricos BYD, Wang Chuanfu. A companhia chinesa negocia uma fábrica de automóveis elétricos em Camaçari, na Bahia.

Na reunião, acompanhada por ministros e governadores que estão na comitiva, o CEO da empresa falou sobre as políticas chinesas que permitiram o desenvolvimento, na China, de uma indústria de veículos elétricos, tanto de carros de passeio como de ônibus de transporte público.

