Nathalia Camargo critica senadores por redução de carga horária

A vereadora de Americana, Nathalia Camargo(Avante), divulgou um vídeo nesta quinta-feira(2), em que critica a redução de carga horária dos senadores.

Na gravação divulgada no Instagram, Nathália disse ser um absurdo a redução do horário de trabalhos sem a redução do salário e benefícios.

Ela disse estar inconformada com a atitude. “Em um momento de tantas incertezas, troca de governo, é hora de trabalharmos ainda mais a favor dos brasileiros. Se é para reduzir o trabalho, então reduzam os gastos da máquina pública”, afirmou a vereadora na publicação.

ENTENDA

Na primeira reunião após terem emendado o feriado de Carnaval, os senadores decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho. Com aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta.

Veja o vídeo:

