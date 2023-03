Clube dos Cavaleiros confirma volta da arquibancada na Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Clube dos Cavaleiros de Americana confirmou a volta da arquibancada na 35ª edição da Festa do Peão de Americana. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (1), pelo presidente do clube, Beto Lahr, em entrevista à Vox 90.

De acordo com Lahr, no ano passado houve a falta de fornecedores para a montagem da arquibancada. “A gente ficou com dor no coração, a festa de americana nunca visualizou só dinheiro, a gente sempre pensou nas coisas melhores”, disse o presidente.

Ele ainda confirmou que a festa continuará com o layout parecido com o do ano passado, mas com a volta do setor. Em 2022, a retirada do setor mais popular da festa causou comentários negativos sobre a possível elitização do evento.

A grade de shows ainda não está fechada e o clube trabalha na contratação dos artistas. As vendas devem ser iniciadas em abril.

Nas competições estão confirmadas modalidades como PBR, Iron Cowboy, Três Tambores e Cavalo Cutiano.

