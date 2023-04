Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez e jogador será pai pela segunda vez

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando um bebê. Em publicação nas redes sociais na terça-feira, o jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain revelou que será pai pela segunda vez.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, escreveu o casal nas redes sociais.



Neymar e Bruna têm romance marcado por idas e vindas. Eles começaram a se conhecer melhor no fim de 2021 e tornaram público o namoro no início de 2022. Em agosto do mesmo ano, veio o anúncio de término, mas em meados de janeiro de 2023, eles reataram o namoro oficialmente.

Nos últimos dias, cresceram os rumores de que Bruna estaria grávida. Fãs do casal ficaram atentos às últimas publicações e apontavam indícios de gravidez, como o fato de Bruna não ter ingerido bebidas alcoólicas em sua festa de aniversário e ter escondido a barriga em algumas fotos.

Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos. O garoto é fruto do relacionamento de Neymar com Carolina Dantas, quando ainda era jogador do Santos.

