Novo centro comercial de Americana vai gerar 350 empregos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta sexta-feira (22) a instalação de um novo empreendimento no município. O Pátio 330 será um centro comercial, próximo à região do portal de entrada de Americana, com mais de 50 lojas e serviços, além de um Mercatto com diversas opções gastronômicas. A projeção é de que 350 empregos serão gerados.

“Que alegria poder anunciar mais um empreendimento chegando a Americana, o Pátio 330. Nossa cidade voltou a ser o destino de grandes empresas e essa novidade é prova disso”, disse Chico.

“Esse é um investimento que vai beneficiar a própria população de Americana com as oportunidades criadas, além da ampliação das opções de centros de compras na nossa cidade”, afirmou o vice-prefeito Odir Dermachi.

O Pátio 330 contará com academia, farmácia, restaurantes, lotérica, lavanderia, ótica, clínica de estética, entre outros. O empreendimento busca proporcionar aos clientes uma experiência de compra rápida e eficiente, em um ambiente agradável e seguro. O espaço terá aproximadamente 6 mil m² de área construída e estacionamento gratuito com mais de 180 vagas.

O anúncio da instalação do centro comercial ocorreu no gabinete do prefeito. Compareceram ainda o empresário Gilmar Gimenez, a assessora jurídica, Anna Paula Gimenez, o sócio da empresa Map Mall e responsável pela comercialização do empreendimento, Márcio Malamud, e o sócio da Construforte, responsável pela construção do Pátio 330, Fernando Paro.

“A nossa ideia é trazer um novo conceito de comércio para Americana, principalmente para essa região que ainda é pouco explorada e que foi recentemente remodelada pela Prefeitura. No Pátio, o cliente encontrará tudo que precisa através de uma única parada”, afirmou o empresário Gilmar Gimenez.