Shopping Americana Mall anuncia as 30 primeiras lojas

O Shopping Americana Mall anunciou na manhã deste sábado(23), algumas das lojas já confirmadas no empreendimento.

Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos são algumas das marcas que farão parte do mix do primeiro shopping da cidade. A previsão é que ele seja inaugurado em setembro de 2024.

O empreendimento contará com 28 mil metros quadrados divididos em 120 lojas, sendo 14 operações de fast food, um mercado, três âncoras, dois restaurantes, cinema e amplo estacionamento. De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, além do shopping, o complexo vai contar com oito torres residenciais e salas comerciais.