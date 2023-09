Faltando 1 Dia para a Final da Copa do Brasil, dirigível do São Paulo passa por Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia anterior à emocionante final da Copa do Brasil, o São Paulo está fortalecendo seus laços com os torcedores e prestando uma homenagem especial. Neste sábado, o Dirigível Tricolor realizará uma ação itinerante, sobrevoando diversas cidades da região.

Confira o cronograma de passagem do Dirigível Tricolor:

– 8h: São Carlos

– 9h: Rio Claro

– 10h: Limeira

– 10h30: Americana

– 11h: Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira

– 12h: Jundiaí

– 13h: São Paulo

Essa iniciativa demonstra o compromisso do time com seus fãs e a empolgação para a grande final contra o Flamengo. A torcida do Tricolor está ansiosa para o confronto decisivo e a ação do dirigível certamente aumentará a expectativa para a partida que está por vir.