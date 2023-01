Novo ministro das Comunicações anuncia investimentos nos Correios

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assumiu a pasta nesta segunda-feira (2) com compromisso de trabalhar “incansavelmente para viabilizar políticas públicas que tragam mais dignidade aos brasileiros”. Ao destacar quais serão as prioridades da pasta, o ministro ressaltou que, na telefonia, o tema central é a maximização da incorporação da tecnologia 5G, sobretudo a aceleração da expansão do acesso às facilidades e do alcance territorial. Outro ponto destacado foi a retirada dos Correios do Plano Nacional de Desestatização.

“A intenção é reforçar o papel dos Correios na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados a população carente e das regiões mais distantes através de sua incomparável capilaridade”, disse.

Ainda sobre os Correios, Juscelino Filho acrescentou que pretende aumentar os investimentos de modernização e desencadear “um agressivo aporte de atualização do parque tecnológico e dos insumos logísticos para seguir recuperando a imagem e a credibilidade dos serviços prestados”.

O ministro das Comunicações destacou ainda que será implementada uma agenda positiva, fundada no aproveitamento do legado já existente na recomposição de investimentos, no aperfeiçoamento da governança, na continuidade dos programas, na receptividade, na inovação, na disponibilidade para o atendimento das demandas dos municípios e na relação de confiança harmônica e de respeito com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nas atividades de regulação e de fiscalização, com Telebrás e com os Correios.

“Reitero o que a inclusão digital com equidade e qualidade, a universalidade, a democratização e a popularização do acesso à informação via internet, a melhoria da educação e da qualidade de ensino via conectividade das escolas são tópicos de máxima prioridade onde a Telebrás é fundamental no suporte a cobertura de conexão via satélite, somada à estrutura física dos Correios sobretudo com a valorização dos numerosos e excelentes profissionais de ambos, assumo aqui o compromisso de trabalhar e liderar articulação do ministério junto com toda sociedade brasileira”, afirmou.

Juscelino Filho também falou da importância do Congresso Nacional na aprovação de políticas públicas, programas e alocação de recursos. Também destacou que sua gestão nas Comunicações será pautada pela incorporação de modelos referenciais nos casos exitosos de experiências de sucesso e das melhores práticas de simplificação, agilização e até de desburocratização de sistemas e tarefas.