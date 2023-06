Palácios do Planalto e do Itamaraty são iluminados em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado no dia 28 de junho, os palácios do Planalto e do Itamaraty, em Brasília, se tornaram palco de uma homenagem especial. Na noite desta terça-feira, 27, os dois prédios históricos foram iluminados com as cores da bandeira que representa a diversidade, em um gesto simbólico de reconhecimento e apoio à luta por direitos.

A iluminação dos palácios do Planalto e do Itamaraty com as cores da bandeira LGBTQIA+ é um gesto significativo que demonstra a importância da inclusão e do respeito à diversidade. O momento foi registrado em um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostrando a beleza e o impacto visual da iniciativa.

Além dos palácios governamentais, outros importantes edifícios públicos também aderiram à iniciativa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e o Palácio do Buriti também receberam a iluminação especial, tornando a capital brasileira um exemplo de engajamento na luta contra a homofobia.

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é uma data que celebra a luta da comunidade por mais direitos e igualdade. É um momento de reafirmação das conquistas já alcançadas e de chamar a atenção para os desafios e obstáculos que ainda persistem. Através de iniciativas como a iluminação dos palácios e prédios públicos, busca-se promover a conscientização e o combate à homofobia, lembrando que todos devem ser respeitados e aceitos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.

