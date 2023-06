Projeto “Heróis Mirins do HM” já realizou 44 cirurgias infantis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Criado há dois meses, o projeto de humanização “Heróis Mirins do HM” já promoveu 44 cirurgias eletivas em pacientes pediátricos. No último sábado (24), mais 10 crianças vivenciaram a experiência proposta pelo programa voltado ao público infantil, desenvolvido no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social responsável pela administração do HM, Unacon (Centro de Oncologia de Americana ) e UPA São José, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

O “Heróis Mirins do HM” acontece sempre aos sábados e envolve procedimentos como herniorrafia umbilical, herniorrafia inguinal, postectomia, retirada de verrugas e outros de menor complexidade.

O objetivo da iniciativa é diminuir o estresse e o medo hospitalar das crianças. Para isso, elas vestem fantasias e adereços de super-heróis, dirigem um carrinho elétrico até o Centro Cirúrgico, são acolhidas em quartos decorados (alusivos ao universo dos heróis), ganham kits (pintura ou massinhas para modelar), um lanche especial e um Certificado de Coragem.

Na quinta edição do “Heróis Mirins do HM”, no sábado, 5 meninas e 5 meninos passaram por cirurgias eletivas. Um deles foi o sorridente e comunicativo Felipe Luca Cardoso da Silva, 5 anos. “O meu herói preferido é o Homem-Aranha”, contou o garoto ainda na ala pré-cirúrgica, onde também estavam outros três Heróis Mirins (Miguel e Kael, de 4 anos, e Enzo, de 6 anos).

“Esse projeto é legal porque ajuda a tirar o medo das crianças. E as enfermeiras, brincando com eles, também ajudam bastante”, declara Robson Rodrigo da Silva, pai do Felipe Luca.

De acordo com Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, os pacientes e colaboradores que vêm ao hospital, aos sábados, já estão se acostumando a ver as crianças fantasiadas de super-heróis e circulando pelos corredores a bordo do carrinho elétrico.

“Essa é uma de nossas ações de humanização que nos dá muito orgulho, pois sem dúvida está mudando o astral do hospital nesses dias”, avalia.

