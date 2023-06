Edifício Montesino chega a Nova Odessa com entrada facilitada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Nova Odessa, irá receber um novo empreendimento que vai encantar os moradores da região. O Edifício Montesino chega como uma opção sofisticada e acessível para quem busca conforto, qualidade de vida e facilidades no momento da compra.

Com entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 1.495 mensais, sem juros, o Edifício Montesino oferece condições especiais de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, possibilitando o uso do FGTS na aquisição do imóvel. Essa é uma oportunidade imperdível para quem sonha em sair do aluguel e conquistar o seu próprio lar.

Os apartamentos do Edifício Montesino foram projetados pensando no máximo conforto e praticidade dos moradores. Com opções de 2 e 3 dormitórios, incluindo suíte, os imóveis possuem plantas amplas de 61,98m² a 81,24m² bem distribuídas, além de todos contarem com uma varanda gourmet equipada com churrasqueira. Infraestrutura para ar condicionado (3 ou 4 pontos tipo Split) e oferece opção de 1 ou 2 vagas de garagem.

Como destaque o Edifício Montesino oferece um lazer completo para toda a família. Com áreas de convivência, piscina, academia, área gourmet, coworking e muito mais, os moradores poderão desfrutar de momentos inesquecíveis sem precisar sair de casa.

Você pode visitar o decorado e o plantão de vendas do Edifício Montesino, no endereço: Rua Maximiniano Dalmedico, 61 bairro Santa Luiza. Não perca a oportunidade de conhecer e se encantar com a melhor planta da região.

Saiba mais www.edificiomontesino.com.br

A oportunidade é válida até 03/07/2023 ou enquanto durar o estoque. Condições especiais para a unidade n° 31, no 3° andar, 61,98m² com 2 dormitórios, 1 suíte, varanda gourmet com churrasqueira e 1 vaga de garagem no valor de venda por R$ 290.598,00 ou 20% de entrada com parcelas facilitadas sem juros, correção pelo INCC. *Sujeito à análise de crédito.

