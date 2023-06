Relator vota pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O relator do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Benedito Gonçalves, proferiu seu voto favorável à inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro por um período de 8 anos.

De acordo com Gonçalves, ficou configurado o abuso de poder político no uso do cargo presidencial por Bolsonaro. O ministro argumentou que houve um desvio de finalidade na utilização do “poder simbólico do presidente e da posição de chefe de Estado” com o intuito de “degradar o ambiente eleitoral”.

