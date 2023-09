Parte do teto do Tivoli Shopping é levado durante a chuva

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A forte chuva que cai sobre a região na noite desta quarta-feira(27), levou parte do teto do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo relatos de clientes, parte do telhado se soltou durante a ventania. Com a queda, a chuva atingiu quiosques do shopping que tiveram que interromper o atendimento e cobrir os produtos.

Em nota, o Tivoli informou que área foi isolada e um reparo emergencial foi feito no telhado.

“O Tivoli ressalta que não há feridos e que as lojas estão funcionando normalmente”, diz o texto.