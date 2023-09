Vereadora será advertida por levar estudantes sem autorização para a Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Professora Juliana(PT) da Câmara Municipal de Americana, será advertida formalmente pelo órgão legislativo após conduzir um grupo de aproximadamente 30 alunos para dentro da casa, sem a prévia autorização do setor responsável por tais atividades.

Segundo apurações do Portal, a vereadora estava programada para receber os alunos em seu gabinete, entretanto, devido ao número expressivo de participantes, decidiu utilizar, sem permissão, o espaço conhecido como “Plenarinho,” que se trata de um auditório menor em comparação ao Plenário principal.

Funcionários da Câmara Municipal prontamente abordaram a vereadora e a orientaram sobre a imprescindibilidade de obter autorização prévia para a realização de eventos dessa natureza.

Em um vídeo divulgado posteriormente, Juliana criticou a ação da equipe da Câmara e alegou que “a casa é do povo,” argumentando que seu mandato estava sendo cerceado.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Thiago Brochi(sem partido), não poupou críticas à atitude da vereadora. Ele afirmou: “A casa é do povo, mas a casa não é dela. Para solicitar um carro, por exemplo, eu preciso fazer um requerimento. Para usar o plenarinho, também é necessário solicitar autorização à casa.”

Brochi expressou sua preocupação com a segurança dos alunos ao destacar: “Imagina se acontece algum acidente com esses alunos. Eu seria responsabilizado. Estive sempre disponível para o diálogo, e a Câmara conta com servidores dedicados a essas atividades; em nenhum momento fomos comunicados sobre essa iniciativa.”

Até o fechamento desta notícia, a vereadora Juliana não havia emitido um posicionamento oficial sobre o ocorrido, apesar de ter sido procurada por meio de sua assessoria. O espaço continua aberto para futuros desenvolvimentos sobre o assunto.