Pastor Miguel pede melhorias no trânsito da região do Jardim Boer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) visitou nesta terça-feira (31) a região do Jardim Boer com o secretário adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, para apresentar intervenções necessárias para a melhoria do trânsito do bairro.

Durante a visita o parlamentar apontou reivindicações feitas por moradores, como a instalação de redutor de velocidade em frente à Escola Estadual Profª Leny Apparecida Pagotto Boer, melhorias na Rua da Prosperidade e na rotatória do cruzamento da Rua João Santarosa com a Avenida Unitika e intervenções no cruzamento da Avenida Roma com a Avenida Parma e a Rua Nápolis, no acesso ao bairro. Todas as solicitações foram feitas pelo vereador também através de indicações protocoladas na Câmara.

“Moradores da região do Boer diariamente me procuram solicitando melhorias, a maioria dessas voltadas ao trânsito das imediações, portanto estive com o secretário adjunto em quatro pontos de grande importância que carecem de atenção. Protocolei os pedidos, solicitei pessoalmente o serviço e agora aguardo a solução para tais inconvenientes, sempre cobrando e trabalhando em prol de uma Americana melhor”, comentou Pastor Miguel.