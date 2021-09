Juninho Dias pede abertura de agência da Caixa Econômica Federal no Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) encaminhou nesta quarta-feira (01) um ofício à Caixa Econômica Federal questionando a possibilidade da instalação de uma agência no bairro Antonio Zanaga, com o objetivo de atender a demanda da população da região, que não conta com nenhuma unidade bancária atualmente mesmo sendo uma das mais populosas da cidade.

O parlamentar relata que são inúmeras as queixas de moradores sobre o assunto e que a abertura de uma agência seria benéfica não apenas para a população, mas para a própria instituição financeira. Juninho lembra que o bairro contava com uma unidade do Banco do Brasil(foto), que foi desativada no início deste ano. “Agora não possui sequer lotérica, que também pode ser utilizada para pagamento de contas, mas a única unidade do tipo fica localizada no Jardim Brasil, distante para os demais moradores”, aponta.

“A região não tem banco, sendo o mais próximo na Avenida Paschoal Ardito. Contudo, a agência de lá (São Vito) abrange uma grande área, com uma demanda alta de atendimentos, e isso seria desafogado com a divisão do atendimento na região do Zanaga. Sem mencionar a dificuldade de locomoção de muitos moradores”, conclui Juninho.