Pastor Miguel Pires discute ações sobre atendimento de usuários de drogas em Americana

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) reuniu-se na quarta-feira (21) na secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos com o assessor Wendel Gullo e a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Mariana Zimermann.

Durante o encontro, foram discutidos serviços prestados pela secretaria, pelos conselhos e pelas instituições supervisionadas, especialmente aquelas voltadas à prevenção e tratamento aos usuários de álcool e drogas, como parte das ações do Fórum Permanente sobre a Mobilização Contra as Drogas e Álcool, Prevenção, Divulgação e Assistência Familiar, instituído na Câmara por um decreto legislativo de autoria do parlamentar.

Ainda na reunião, Pastor Miguel encaminhou demandas por melhorias nos serviços de assistência aos usuários em tratamento. “Mais uma importante parte desse admirável quebra-cabeça que têm sido as reuniões do Fórum Contra as Drogas e Álcool. Esse trabalho tem criado uma significativa mobilização, unindo forças para a execução das ações de forma inteligente, profunda e principalmente humanizada”, enfatiza o vereador.

