Marcos Caetano acompanha obras de recapeamento na Estrada da Balsa

O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na terça-feira (20) a realização de serviços de recuperação asfáltica na Estrada da Balsa. O parlamentar solicitou os reparos através do requerimento nº 783/2022, após receber reclamações de moradores sobre tráfego perigoso na via.

Em resposta ao requerimento, a prefeitura de Americana informou que inicialmente será feito o serviço de tapa-buracos e recape. A pavimentação de toda a via será realizada após a liberação de loteamentos residenciais na região.

Segundo Marcos Caetano, a estrada da Balsa será alargada e contemplada com guias, drenagem, pavimentação e recapeamento. “O processo de tapar os buracos das vias públicas do município ajuda bastante. Essa é uma estrada muito importante para a população de Americana. O Jardim da Balsa cresceu muito ao longo dos anos e, enquanto não tem a liberação dos loteamentos, vamos buscando as alternativas de melhorias possíveis para aquela região”, comentou.

