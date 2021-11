PAT disponibiliza 426 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 426 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no

PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Ajudante de carga e descarga: 3

– Ajudante de cozinha: 2

– Ajudante de limpeza: 2

– Ajudante de padeiro: 1

– Ajudante de pedreiro: 2

– Ajudante de serralheiro: 2

– Ajudante geral (produção): 5

– Ajudante geral: 11

– Almoxarife: 2

– Analista de departamento pessoal: 1

– Armador: 30

– Assistente de compras: 10

– Assistente administrativo: 1

– Assistente de loja: 1

– Assistente financeiro: 1

– Atendente de padaria: 1

– Atendente de stand de vendas: 5

– Auxiliar Administrativo: 2

– Auxiliar de Almoxarifado: 2

– Auxiliar de cartonagem: 1

– Auxiliar de cozinha: 2

– Auxiliar de departamento fiscal: 1

– Auxiliar de escritório: 1

– Auxiliar de expedição: 30

– Auxiliar de ferramentaria: 1

– Auxiliar de limpeza: 15

– Auxiliar de logística: 1

– Auxiliar de manutenção – poços artesianos: 1

– Auxiliar de padaria – local Limeira: 1

– Auxiliar de produção – ramo alimentício: 1

– Auxiliar de recrutamento e seleção: 1

– Auxiliar técnico: 1

– Auxiliar técnico de segurança do trabalho: 10

– Bombeiro hidráulico: 50

– Borracheiro: 2

– Consultor: 4

– Consultor comercial: 1

– Controlador de manutenção: 1

– Copeiro: 2

– Costureira de enxovais: 5

– Cozinheiro: 2

– Designer gráfico: 1

– Eletricista – curso NR10: 2

– Eletricista montador: 1

– Eletricista montador – curso NR 10 NR 35: 4

– Empregada doméstica: 1

– Engenheiro civil: 1

– Engrupador – tecelagem: 1

– Estágio de recursos humanos: 1

– Estágio engenharia civil: 1

– Estágio na área de administração: 1

– Faturista: 1

– Faxineiro: 1

– Fiscal de caixa – local Limeira: 1

– Fiscal de rua: 1

– Frentista: 1

– Fresador: 1

– Gerente administrativo: 10

– Instalador de aquecedor solar: 2

– Líder de manutenção: 1

– Líder de pátio – segurança do trabalho: 10

– Limpador de piscinas: 1

– Manobrista: 2

– Mecânico de automóveis: 1

– Mecânico de diesel: 1

– Mecânico de som automotivo e instalações: 1

– Meio oficial de cozinha: 2

– Moldador: 1

– Montador – instalador de toldos: 1

– Operador de disposição de resíduos: 2

– Operador de e-commerce – local Limeira: 4

– Operador de escavadeira: 2

– Operador de injetora: 4

– Operador de loja – local Limeira: 25

– Operador de máquina e tinturaria: 1

– Orçamentista – construção civil: 1

– Padeiro – local Limeira: 1

– Pedreiro: 70

– Peixeiro – local Limeira: 1

– Porteiro: 4

– Rebobinador de Motor: 1

– Recepcionista: 1

– Repositor: 4

– Serralheiro: 1

– Serralheiro industrial: 2

– Soldador – tig – mig – mag: 10

– Tecelão: 3

– Tecelão – teares jato de ar picanol: 5

– Técnico analista de pcp: 1

– Técnico de lubrificações: 4

– Técnico em telecomunicação: 1

– Vendedor externo: 1

– Vendedor interno: 2

– Vigilante: 1

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

– Repositor: 2