No primeiro dia de prova, ENEM movimenta Faculdade de Americana

A FAM-Faculdade de Americana recebeu neste domingo, 21 de novembro, a primeira prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.

Como de costume em outras edições, professores, alunos e pais se misturaram em frente à Faculdade de Americana desejando sorte aos candidatos. Os portões abriram ao meio-dia e à uma hora da tarde os coordenadores da prova fecharam com cadeado os portões.

O diretor da Faculdade de Americana, Gustavo Azzolini, lembra da importância de colaborar com esta época de provas. “Sabemos que é um momento importante da vida desses jovens que no próximo ano estarão cursando o ensino superior, oferecemos gratuitamente barras de cereal, água e caneta para incentivá-los na prova”, disse.

O tema da redação do ENEM 2021 foi “invisibilidade e registro civil:garantia de acesso à cidadania no Brasil”. A informação foi divulgada através do Twitter do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Rodrigo Barbosa, coordenador do ensino medio do Instituto Educacional de Americana, lembrou do desafio com as aulas online e presencial. “Um desafio a mais para a gente estar preparando eles para a prova. Os alunos são sempre muito focados e com muita vontade para entrar na faculdade. Hoje estamos em três pontos de prova da cidade dando apoio a cada um”, comentou.

Neste primeiro dia de prova, os candidatos responderam 45 questões de linguagens e a 45 de ciências humanas, além da redação.

Lara Feltrin, 17 anos, quer cursar direito e comentou sobre a dificuldade do período de estudos. “Foi um período bem difícil pela saúde mental, estudei bastante, estou preparada. Acho que vou melhor na redação”, disse.

Na busca por cursar Medicina Veterinária, Gabrieli Bueno, 17 anos, lembrou que quase chegou a desistir do ENEM. “Foi bem complicado esse período de estudo. Esse período de revisão que tivemos foi muito importante, estamos preparados, tivemos muito apoio da Escola, e vamos conquistar tudo com muito esforço”, disse.

Os primeiros candidatos começaram a sair da prova por volta das 16h00.

Vinicius Ventura, 18 anos, disse que a pressão foi grande neste primeiro dia. “Achei um tanto complicado o tema da redação, mas deu pra fazer, esperava um tema relacionado a avanços tecnológicos, mas o texto de apoio ajudou bastante”, comentou.

Já Ludmila Pegorari, 17 anos, disse estar cansada após a prova. “É um tanto cansativo porque tem muito texto, mas deu pra analisar bem, o tema da redação eu não esperava, mas em resumo acredito que fui bem”, disse.

No próximo dia 28 de novembro, o ENEM realiza o segundo e último dia de provas com questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.