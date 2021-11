Idosa morre em acidente na Avenida da Saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma idosa moradora do bairro Jardim Campo Limpo morreu após sofrer um acidente, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, no final da tarde deste sábado (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Alda Pagliato Pires, de 72 anos, seguia na Rua Manoel José do Nascimento, com um veículo Agile, quando ao cruzar a Avenida da Saúde, bateu contra um Gol que estava estacionado.

De acordo com os Bombeiros, ela sofreu um traumatismo cranioencefálico e foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

O passageiro teve traumatismo nos membros inferiores e permaneceu internado. O caso foi registrado pela Guarda Municipal.