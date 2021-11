Chico assina convênio de R$25 milhões para recapeamento e troca de rede de abastecimento de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta sexta-feira (19) convênio com a Caixa Econômica Federal para a aplicação de R$ 25 milhões em obras de recapeamento de vias e trocas de rede de abastecimento. O montante será financiado a juros abaixo do valor de mercado. A cerimônia de assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, de vereadores e secretários municipais.

“Estou muito feliz em proporcionar este convênio, que vai nos permitir investir em duas áreas com grande demanda por atenção e cuidado. Queremos recapear diversas vias e acelerar o programa Água na Torneira, ampliando a troca de redes de abastecimento público por tubulações novas e modernas. Agradeço os secretários e vereadores por esta união na elaboração e aprovação do projeto”, declarou Chico.

As melhorias na infraestrutura pública serão custeadas por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), linha de crédito para a realização de obras viárias e de saneamento. Com o recurso será possível recapear diversas vias públicas, realizar a adequação da elevatória de esgoto do Balneário Salto Grande e execução de nova linha de recalque, e promover a substituição de redes e ramais de água existentes no bairro São Vito e Jardim São Paulo.

Pela Caixa, estiveram presentes o superintendente executivo de Governo, Fabio Estevam Vieira; Celso Eduardo Moreno Nucci e Francisco Lelis Chicone, respectivamente gerente de filial e supervisor da gerência executiva de Governo; Patricia Candido Simão, gerente de carteira PJ e Frederico Oliveira, gerente geral da agência em Americana.

Também participaram da reunião os secretários de Governo, Jesuel de Freitas; de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves; de Fazenda, Simone Inácio Bruno; o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos César Gimenez Zappia, o secretário adjunto de Convênios, Vinícius Zerbetto, e o chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli, além do presidente da Câmara, Thiago Martins, e demais vereadores.