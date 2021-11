Thiago Martins discute melhorias no serviço de podas de árvores com representantes da CPFL

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), reuniu-se nesta sexta-feira (19) com representantes da CPFL Energia para apresentação da nova equipe de comando da empresa e discussão da metodologia de trabalho adotada nas podas executadas pela companhia, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município.

Participaram da reunião a consultora de relacionamento especialista Talita Pinotti, o gerente Marcelo Pulini, o gerente de operações de campo Manoel Rizeuto, o gerente de subtransmissão Fábio Ojea e o técnico de linhas de transmissão Tiago Yanes.

Martins, que no início do mês registrou um boletim de ocorrência contra a CPFL após flagrar funcionários da empresa realizando podas de maneira agressiva contra cinco árvores na região central, cobrou responsabilidade da empresa com os serviços prestados na cidade.

“Observamos que muitas das podas acabavam destruindo toda a copa das árvores e até mesmo as erradicando. Por isso, cobramos que o serviço seja feito de maneira correta, sem que comprometa a estrutura e vida das árvores, e também que os galhos sejam devidamente recolhidos para não prejudicar a população”, comentou o parlamentar.

Durante a reunião, foi discutida ainda a aplicação da lei municipal nº 6.250/2018, de autoria do vereador Thiago Martins, que dispõe sobre a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pela limpeza, roçada, retirada de entulho e colocação de placas de sinalização nos espaços com torres de energia elétrica em Americana.

“Uma das cobranças que apresentamos é que havia relatos de que esse serviço não estava sendo prestado de maneira correta, e a CPFL informou que a partir de janeiro uma empresa terceirizada será responsável pela limpeza desses espaços. Foi uma reunião bastante produtiva no sentido de construirmos juntos um entendimento sobre como a empresa pode prestar um melhor serviço à população”, concluiu o parlamentar.