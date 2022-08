PAT disponibiliza 792 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana tem 792 vagas disponíveis. Algumas são para a nova unidade da rede Lojas CEM, que será instalada na cidade, para as funções de vendedor, montador de móveis, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa. Os interessados devem entrar no site americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência 6

Açougueiro Jr – Com Experiência 3

Agente de Saneamento Básico – Com Experiência 1

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 3

Ajudante de Furadeira – Sem Experiência 1

Ajudante de Mecânico – Sem Experiência 1

Ajudante de Pedreiro – Com Experiência 6

Ajudante de Produção – Com Experiência 7

Ajudante de Produção – Sem Experiência 36

Ajudante de Retificador/Retificador de Virabrequim – Sem Experiência 1

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência 2

Ajudante de Tapeçaria – Com Experiência 2

Ajudante de Torno Mecânico – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 7

Ajudante Geral – Manutenção Predial – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 4

Ajudante Geral de Caldeiraria – Sem Experiência 2

Ajudante Geral para Construção Civil – Sem Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 3

Analista Comercial – Com Experiência 3

Analista de Back Office – Com Experiência – Área Administrativa 1

Analista de Comunicação e Marketing – Com Experiência 1

Analista de Crédito – Com Experiência 2

Analista de Projetos – Com Experiência 1

Armador de Ferragem – Com Experiência 8

Arte-finalista – Com Experiência 3

Artífice Civil – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 8

Assistente Administrativo – Sem Experiência 2

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Loja – Com Experiência 1

Assistente de Marketing – Com Experiência 2

Assistente de Pré-vendas – Sem experiência 1

Assistente de Prospecção – Home Office – Sem Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 4

Assistente Depto Fiscal – Com Experiência 1

Atendente Balconista – Sem Experiência 2

Atendente Barista – Sem Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 1

Atendente de Restaurante – Com Experiência 3

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 6

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo com Conhecimento em Vendas – Com Experiência 1

Auxiliar de Açougue – Com Experiência 2

Auxiliar de Cobrança – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte – Com Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 4

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 2

Auxiliar de Eletricista – Com Experiência 2

Auxiliar de Engenharia – Com Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 3

Auxiliar de Fundição de Ferro – Sem Experiência 1

Auxiliar de Líder de Padaria – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 11

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 5

Auxiliar de Logística – Com Experiência 2

Auxiliar de Loja – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mesa – Com Experiência 1

Auxiliar de Operador de Máquina Rama – Com Experiência 1

Auxiliar de Passadeira – Sem Experiência 1

Auxiliar de Rebarbação – Com Experiência 1

Auxiliar de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 15

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Auxiliar de Serviços Técnicos – Sem Experiência 1

Auxiliar de Tinturaria – Sem Experiência 2

Auxiliar de Vulcanização – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado – Com Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 2

Balconista de Açougue – Com Experiência 4

Calheiro – Com Experiência 1

Camareira – Sem Experiência 2

Captador de Imóveis – Com Experiência 1

Captador de Serviços – Com Experiência 1

Cilindrista – Com Experiência 1

Comprador com Conhecimento em Pacote Office – Com Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 1

Conferente – Com Experiência 5

Conferente de Mercadorias – Sem Experiência 1

Consultor Comercial – Com Experiência 2

Consultor Comercial – Sem Experiência 1

Consultor Contábil – Com Experiência 1

Consultor de Equipamentos – Sem Experiência 1

Consultor de Negócios – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 4

Contramestre – Com Experiência 3

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 4

Contramestre em Jacquard – Com Experiência 1

Contramestre em Jato de Água – Com Experiência 1

Contramestre em Pinça – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Sem Experiência 10

Controlador de Acesso (Manobrista) – Com Experiência 4

Coordenador Contábil Financeiro – Com Experiência 1

Coordenador de Operações – Com Experiência 1

Coordenador de Relacionamento – Sem Experiência 1

Coordenador em Sistema de Gestão de Qualidade – Com Experiência 1

Corretor de Imóveis – Com Experiência 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência 8

Costureira – Com Experiência 30

Cozinheiro – Com Experiência 5

Cuidador de Idosos – Com Experiência 3

Desenhista Mecânico – Com Experiência 1

Designer Gráfico – Com Experiência 1

Editor – Com Experiência 1

Editor de Vídeos – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista Automotivo – Sem Experiência 3

Eletricista Industrial – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 13

Eletricista Montador com Conhecimento em Comandos – Sem Experiência 2

Embalador – Com Experiência 2

Empregada doméstica – Com Experiência 2

Encarregado de Expedição – Com Experiência 1

Encarregado de Frente de Caixa em Supermercados – Com Experiência 2

Encarregado de Obras – Sem Experiência 1

Encarregado de Produção – Com Experiência 1

Engenheiro Civil – Com Experiência 1

Engrupador – Com Experiência 8

Estagiário De Automação – Sem Experiência 1

Estagiário de Engenharia Elétrica – Sem Experiência 2

Estágio em Administração – Sem Experiência 1

Estágio em Administração ou Recursos Humanos – Sem Experiência 1

Estágio em Vendas – Sem Experiência 1

Fabricação de Artefatos de Cimento – Sem Experiência 1

Farmacêutico Plantonista – Sem Experiência 1

Fiscal de Loja – Com Experiência 3

Fresador – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 1

Gerente Administrativo – Com Experiência 1

Gerente Comercial – Com Experiência no Ramo Pet 1

Impressor – Com Experiência 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Jornalista – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 5

Limpador de Vidros – Com Experiência 1

Maçariqueiro – Com Experiência 2

Mandrilhador – Com Experiência 1

Marmorista Acabador – Com Experiência 1

Mecânico a Diesel – Com Experiência 4

Mecânico de Autos – Com Experiência 3

Mecânico de Carreta – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção Civil – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Têxteis – Com Experiência 7

Mecânico de Manutenção Industrial – Com Experiência 2

Mecânico Geral – Com Experiência 1

Mecânico Jr – Com Experiência 1

Mecânico Manutenção em Máquina Construção Civil – Com Experiência 1

Mecânico Montador Líder – Com Experiência – Temporária 2

Mecânico Soldador – Com Experiência 1

Mestre de Obras – Com Experiência 1

Modelista de Roupas – Com Experiência no Programa Aldaces 1

Moldador – Com Experiência 2

Montador de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência 1

Montador de Móveis – Com Experiência 12

Motoboy – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 4

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Veículos Pesados – Com Experiência 5

Oficial Eletricista – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 7

Operador de Caixa – Sem Experiência 6

Operador de Caldeira – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2

Operador de Estamparia Digital – Com Experiência 1

Operador de Extrusora – Com Experiência 1

Operador de Furadeira – Sem Experiência 2

Operador de Injetora – Com Experiência 1

Operador de Loja – Com Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 2

Operador de Máquinas – Com Experiência 6

Operador de Máquinas de Tingimento de Fios – Com Experiência 1

Operador de Pantógrafo – Com Experiência 2

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Rama – Com Experiência 3

Operador de Televendas – Com Experiência 2

Operador de Tinturaria – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 2

Passadeira – Sem Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 14

Pedreiro – Com Experiência em Assentamento de Bloco Estrutural 8

Pintor Industrial – Com Experiência 2

Porteiro – Com Experiência 12

Preparador de Máquinas Injetoras – Com Experiência 1

Programador de Robô de Solda – Com Experiência 4

Projetista – Com Experiência 1

Projetista Mecânico – Com Experiência 1

Promotor de Vendas Especializado – Com Experiência 4

Recepcionista Folguista – Sem experiência 1

Repositor – Com Experiência 7

Repositor de Hortifruti – Sem Experiência 2

Retificador Cilíndrico – Com Experiência 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência 7

Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 2

Secretária – Com Experiência 1

Selecionador de Material Reciclável – Sem Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 3

Servente de Pedreiro – Com Experiência 8

Serviços Gerais – Com Experiência – Temporária 4

Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Soldador – Com Experiência 24

Soldador Caldeireiro – Com Experiência 1

Sub Encarregado de Hortifruti – Com Experiência 2

Supervisor de Corte – Com Experiência 1

Supervisor de Embalagem e Etiquetagem – Com Experiência 1

Supervisor de Vendas – Com Experiência 1

Supervisora de Confecção – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 15

Tecelão – Tear Fitas – Com Experiência 1

Tecelão de Malharia – Com Experiência 1

Tecelão Tear Jato de Ar – Com Experiência 2

Técnico de Edificações – com Experiência 1

Técnico de Refrigeração – Com Experiência 1

Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 3

Técnico de Segurança do Trabalho – Sem Experiência 2

Técnico Eletrônico – Com Experiência 2

Técnico em Instrumentação – Vaga Temporária – Com Experiência 3

Técnico em Instrumentação Sênior – Com Experiência 1

Técnico Manutenção Civil – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 3

Torneiro Mecânico – Com Experiência 3

Tosador de Animais Domésticos – Com Experiência 3

Trocador de Óleo – Com Experiência 3

Vendedor Externo – Com Experiência 7

Vendedor Externo – Sem Experiência 5

Vendedor Interno – Com Experiência 41

Vendedor Interno – Sem Experiência 16

Vendedor Telemarketing – Com Experiência 1

Vistoriador de Imóveis – Com Experiência 1

Zelador – Com Experiência 10

VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 20

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 16

Auxiliar de Recepção – Sem Experiência 11

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Linha de Montagem – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 1