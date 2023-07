Patati Patatá Circo Show estreia curta temporada na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A dupla de palhaços mais amada pelas crianças e sucesso em toda a América Latina chega a Campinas com o “Patati Patatá Circo Show”. A temporada começa no sábado, 22 de julho. A tenda está montada no estacionamento do Shopping Iguatemi. Os espetáculos acontecem às sextas-feiras, às 19h30h, e, aos sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 180,00 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br ou na bilheteria do Circo, das 10h às 22h.

O espetáculo reúne no palco todos os personagens da série “Parque Patati Patatá”, transmitida por anos na televisão (canal Discovery Kids e SBT). O show se passa no próprio Parque e tem como centro da história, é claro, o esperto e sonhador Patati e o inconsequente e comilão Patatá. O grande diferencial e o que tanto encanta o público é a sinergia dos cômicos que ficam praticamente todo o tempo no palco, contracenando com Floffy (o elefante que pensa que é cachorro), Quasi (o pessimista e tecnológico robô de pelúcia), Nutrícia (a avestruz que não come porcarias), Alegra (a borboleta que tem medo de voar e que não sabe rimar) e Azedo Azedume (o morador do vulcão adormecido), que têm seus momentos de destaque na história. As crianças são representadas por 15 artistas circenses.

São dois atos, com números que transitam entre o clássico e o contemporâneo e que misturam, de forma divertida, a corda indiana, a lira, os malabares, as acrobacias, os bambolês e a roda cyr, além de coreografias simples e lúdicas. A proposta é empolgar e estimular as crianças e os pais a dançarem junto com Patati Patatá, colorindo e contagiando a lona. Assim, músicas que encantaram gerações são atreladas às artes circenses. São 90 minutos de muita alegria e diversão.

Serviço

Parque Patati Patatá Circo Show

Realização: Três16 Entretenimento

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777, Campinas – São Paulo

Temporada: Estreia 22 de Julho

Sessões: sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30

Ingressos: camarotes: R$ 180,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia); Cadeira VIP Central: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia): Cadeira VIP lateral: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia); Cadeira Central: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia); Cadeira Lateral: R$ 70,00 (inteira) / R$ 35,00(meia)

Vendas na internet: www.sympla.com.br

Bilheteria: Diariamente, das 10h às 22h

Classificação Etária: livre

Capacidade: 700 pessoas

Acessibilidade: Sim