Parque Vó Palmira recebe TBT Gincana Cultural de Férias no domingo

O Parque Vó Palmira recebe, no próximo domingo (23), mais uma edição do TBT Gincana Cultural de Férias, realizado pela Entretenimento & Cultura, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

A entrada é de graça, das 10h às 16h. O Parque Vó Palmira fica na Rua São Teodoro, 200, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Serão várias brincadeiras tradicionais como queimada, pega-pega, cabo de guerra, corrida do saco, amarelinha, entre outras.