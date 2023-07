Shopping promove Encontro de Personagem com “Barbie” nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na semana de estreia do filme mais aguardado do ano, o Limeira Shopping preparou uma atração especial para marcar as férias das crianças. Nesta quinta-feira (20/07), o Encontro de Personagem será com a “Barbie”.

A atividade integra o Circuito de Férias do Limeira Shopping, uma programação repleta de atrações neste mês de julho com oficinas, brincadeiras e Encontros de Personagens que fazem sucesso entre a garotada.

Barbie, a boneca mais famosa do mundo, estará pelos corredores das 19h às 21h desta quinta-feira. A personagem fará interações divertidas e as famílias poderão garantir as selfies.

O Circuito de Férias continua no dia 21 de julho (sexta-feira), quando a diversão fica por conta da oficina infantil “Pulseira da Amizade”, das 18h às 22h. No dia 22 (sábado), está prevista, das 16h às 20h, a oficina de Slime e de pintura facial. O Slime é um tipo de atividade estimula a criatividade e a habilidade sensorial das crianças com a utilização de materiais de diferentes texturas, tamanhos e cores.

No dia 23 (domingo), as crianças podem participar de mais uma oficina de pintura facial e brincadeiras antigas, das 16h às 20h. As oficinas acontecem em frente ao Poupatempo. As vagas são limitadas e serão encerradas assim que esgotadas. Serão disponibilizadas 80 vagas, preenchidas presencialmente por ordem de chegada.

“O Limeira Shopping está com uma programação especial para encantar e eternizar momentos mágicos. Aqui é o melhor lugar para as famílias passarem momentos agradáveis e curtirem as férias com diversão e entretenimento, como elas merecem”, diz a superintendente Laura Souza Serradilha.

Serviço: Circuito de Férias do Limeira Shopping

Encontro de Personagens

Meet & Greet – Barbie

Data: 20/07/23 (Quinta-Feira)

Horário: 19h às 21h

Oficinas em frente ao Poupatempo

Oficina de Pulseira da Amizade

Data: 21/07/23 (Sexta-Feira)

Horário: 18h às 22h

Oficina de Slime e Pintura Facial

Data: 22/07/23 (Sábado)

Horário: 16h às 20h

Oficina de Pintura Facial e Brincadeiras Antigas

Data: 23/07/23 (Domingo)

Horário: 16h às 20h

Limeira Shopping

Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, Limeira/SP

Funcionamento: Seg. a sáb. das 10h às 22h / domingos e feriados das 14h às 22h