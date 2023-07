Jovem de Limeira viraliza ao exibir como é sua vida dentro do banheiro do trabalho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma jovem de 22 anos, Beatriz Modesto Gil, proprietária de um pet shop em Limeira, interior de São Paulo, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar sua peculiar rotina de morar no banheiro do próprio estabelecimento.

A decisão de viver no banheiro surgiu após Beatriz terminar um relacionamento e não querer retornar à casa dos pais, localizada em outra cidade. Com isso, a jovem improvisou um pequeno espaço para morar dentro do banheiro do pet shop.

Um dos vídeos que se tornou viral mostra Beatriz preparando o jantar em sua cozinha improvisada no limitado ambiente. Com uma panela elétrica para cozinhar arroz e uma air fryer para preparar a carne, ela compartilha a rotina de suas refeições.

Ao explicar sua situação, Beatriz revelou que precisou converter um dos banheiros do estabelecimento comercial em sua moradia temporária. O fim de uma união estável de sete anos a motivou a recomeçar sua vida do zero.

Em outra gravação, a jovem demonstra com detalhes como organizou o pet shop para acomodar seu novo espaço. O banheiro foi desativado para dar lugar à sua cama, frigobar e algumas prateleiras. Com habilidade, ela confeccionou uma porta de PVC e pintou as paredes para tornar o ambiente mais aconchegante.

O vídeo que apresenta suas conquistas já ultrapassou a marca de três milhões de visualizações no TikTok, tornando Beatriz uma sensação nas redes sociais.