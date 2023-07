Campineiro é eleito o 2º homem mais bonito mundo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O campineiro Henrique Martins, ex-nadador de 31 anos, alcançou o segundo lugar na final do Mister Supranational 2023, ocorrida no último sábado (15), na Polônia. O modelo espanhol Iván Álvarez venceu o concurso, sendo coroado como o homem mais bonito do mundo.

Henrique Martins, conhecido por sua carreira bem-sucedida na natação, conquistou quatro medalhas mundiais, sendo três ouros e um bronze, todas obtidas em provas de revezamento. Nas Olimpíadas do Rio, ele participou do revezamento 4×100 e competiu nos 100m borboleta.

O Mister Supranational é amplamente considerado como o principal concurso de beleza da atualidade.