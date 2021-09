“Patrulha Canina – O Filme” estreia na Multiplex de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as estreias desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o Patrulha Canina – O Filme.

Sinopse: o filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: Impedir o novo Prefeito de Adventure City, Humdinger, de causar muitos problemas. A turma ainda ganha uma nova aliada para a missão: a esperta basset Liberty. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores de Adventure City!

