Bolsonaro atinge 53% de reprovação, pior índice do mandato

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro atingiu o pior índice de reprovação desde o início do seu mandato. É o que indica o levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira (16), pelo site do jornal “Folha de S.Paulo”.

No último levantamento, realizado pelo Instituto em julho, Bolsonaro aparecida com 51% de reprovação. Na pesquisa divulgada hoje, o índice subiu para 53% – o maior desde que o presidente assumiu o cargo em janeiro de 2018. 22% consideram o governo ótimo ou bom.

Essa é a primeira pesquisa divulgada depois dos protestos de 7 de setembro.

O levantamento ouviu 3.667 pessoas com mais de 16 anos dos dias 13 a 15 de setembro em 190 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Veja os resultados da pesquisa:

Ótimo/bom: 22% (eram 24% no levantamento anterior)

Regular: 24% (eram 24%)

Ruim/péssimo: 53% (eram 51%)

Não sabe: 1% (era 1%)