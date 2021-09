Rosa do Bem anuncia Caminhada Por Amor à Vida para 24 de outubro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quem está com saudades de ver a Avenida Brasil tomada por um mar rosa de conscientização? Pode colocar na agenda: dia 24 de outubro, com concentração a partir das 8h30, vai ter mais uma edição da Caminhada Por Amor à Vida. A atividade foi confirmada pelo Rosa do Bem como parte das ações da 11ª campanha de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A saída para a caminhada será novamente o CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na avenida, que fica na região central de Americana. Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar o vale por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), a partir do dia 24 de setembro (sexta-feira). Os pontos de troca serão divulgados na próxima semana.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, esta edição tem um significado ainda mais especial. “Estamos muito felizes de realizar a caminhada neste ano, pois terá um significado ainda mais especial por todos os desafios que o mundo está enfrentando. Além disso, vamos dedicar esta campanha para nossas quatro queridas e amadas flores: Neuza, Lísia, Terezinha e Heloisa, que agora estão conosco no plano espiritual e que reforçam o quanto é importante trabalharmos por essa causa”, ressaltou.

Segundo Maria Fernanda, o objetivo da caminhada e das outras ações realizadas é impactar a sociedade sobre a importância da prevenção e da atitude. “Costumo sempre falar que, quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não existe dia e nem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. É isso que buscamos provocar com a nossa campanha todos os anos, causar um impacto, um alerta, que façam as pessoas pensarem e agirem”, explicou a presidente do Rosa do Bem.

A programação completa para a 11ª edição da campanha do Rosa do Bem para o mês de outubro está sendo finalizada e será divulgada nos próximos dias, incluindo a realização gratuita de exames de mamografia.