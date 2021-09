Chico e Odir recebem nova doação de coturnos para a Gama

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta quinta-feira (16) uma nova doação de coturnos feita por empresários de Americana e destinada à Gama (Guarda Municipal de Americana). No intervalo de um mês, entre agosto e setembro, os patrulheiros receberam 62 novos pares adquiridos pela iniciativa privada e cedidos gratuitamente ao município.

Nesta quinta-feira, Valter Marostica, representando o grupo de amigos do condomínio Ipê Amarelo, fez a entrega de 32 pares de coturnos específicos para o trabalho da Guarda Municipal. Na última semana de agosto, a doação de 30 pares foi feita pelo empresário Romeu Chaves, do Pizza Company.

“Essas parcerias são de suma importância, verdadeiros gestos de solidariedade com Americana. É uma alegria poder contar com o reconhecimento da sociedade ao trabalho desempenhado com bravura por nossos patrulheiros. Muito obrigado!”, agradeceu o prefeito.

“Com a união de todos a gente está atendendo mais essa demanda do município e quem tem a ganhar somos todos nós que queremos o melhor para nossa cidade”, disse Odir. Também participou da entrega o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, o subinspetor da corporação, Wendeo Santos e um grupo de patrulheiros.