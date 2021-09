Câmara aprova financiamento de R$ 25 mi para obras do DAE e asfalto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (16) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 122/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento,

O projeto autoriza o Executivo a contratar empréstimo de R$ 25 milhões para investimento em obras de infraestrutura do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE). Dentre as obras previstas estão a adequação da elevatória de esgoto do Balneário Santo Grande e execução de nova linha de recalque, substituição de redes e ramais de água existentes nos bairros São Vito e Jardim São Paulo e recapeamento asfáltico de diversas ruas do município.

O projeto recebeu dezesseis votos favoráveis e três contrários, após ter sido incluído na pauta da Ordem do Dia em regime de urgência. Votaram contra Gualter Amado, Dr. Daniel e Professora Juliana.