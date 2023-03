Petz suspende venda de coelhos na Páscoa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Grupo Petz vai suspender, mais uma vez, a venda e adoção de coelhos em suas lojas no período da Páscoa. De acordo com a empresa, a suspensão terá como objetivo conscientizar e reforçar a preocupação com a posse responsável desses bichinhos, a marca vai retirar entre os dias 27/03 até 10/04 os animais em exposição. Serão ao todo 117 lojas com suspenção da venda e adoção dos coelhos no Grupo Petz, prezando assim pela diminuição do número de abandono desses animais após o feriado de Páscoa.

Segundo a companhia, a iniciativa visa trazer luz sobre a percepção de que todo animal necessita de cuidados e atenção e, por esta razão, segundo informações do GAC (Grupo de Apoio aos Coelhos), passado o período da Páscoa o abandono dos bichinhos aumenta consideravelmente. Ao longo dos últimos meses, foram adotados 12 coelhos pelo Programa Adote Petz em parceria com o GAC.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



“Há alguns anos a Petz realiza essa ação na época da Páscoa, uma data em que os coelhos estão nos holofotes e as pessoas ficam animadas para adquirir o bichinho. Mas uma coisa é o coelho de brinquedo ou de chocolate, outra coisa é o ser vivo que necessita de cuidados e atenção redobrada. Coelhos são animais super companheiros, brincalhões e que possuem personalidades únicas, assim como os cães e gatos. No entanto, muita gente tem dúvida sobre como funciona a adoção de coelhos. Nossa recomendação é que, primeiramente, o tutor interessado procure a equipe técnica do Programa Adote Petz, para sanar as dúvidas sobre adoção de um novo animal. Havendo interesse na adoção, encaminhamos à ONG parceira para seguir com o processo de entrevista e orientações.” avalia Giulliana Tessari, gerente técnica do Grupo Petz.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)