Processo seletivo da Trevilub atrai 520 candidatos ao PAT

Um grande número de pessoas compareceu ao PAT, nesta quarta-feira (22), quando foi realizado um processo seletivo para a contratação de 60 funcionários para a Trevilub Distribuidora, uma das maiores empresas na distribuição de lubrificantes do país.

Ao todo, 520 pessoas foram entrevistadas pela empresa para os cargos de vendedor interno, operador logístico, motorista entregador, ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, desenvolvedor SQL, analista de tecnologia, analista fiscal e jovem aprendiz.



Segundo informações da empresa, as funções de desenvolvedor SQL e analista de tecnologia não atraíram nenhum candidato. As vagas estão cadastradas no PAT, e os interessados podem enviar currículo para o posto.

