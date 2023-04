Prefeito Chico Sardelli convoca psicólogos para as escolas e mais 17 aprovados em concurso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, convocou quatro psicólogos para atuar nas escolas, em mais uma ação do programa Núcleo de Segurança Escolar, criado para reforçar e ampliar a segurança nas unidades escolares municipais.

Os profissionais foram aprovados no Concurso Público 001/2022, realizado este ano. A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (19), disponível no site www.americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama. Além destes profissionais, outros 17 aprovados no concurso também foram convocados.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A convocação dos psicólogos para atuarem junto à comunidade tem o objetivo de trabalhar a prevenção de casos de violência, medida que já era prevista pela Administração.

“Essa contratação já estava no nosso radar e agora será realidade. Isso também foi um dos principais pontos discutidos na reunião que fizemos semana passada com as forças de segurança, judiciário, promotoria, enfim, todos destacaram que é primordial contar com os psicólogos nas escolas, então tenho certeza que será muito importante para as crianças e profissionais da educação”, explicou o prefeito Chico Sardelli.

“O ingresso de psicólogos para atuarem junto à comunidade escolar é extremamente salutar e traz benefícios para a Educação, pois oferece apoio profissional especializado aos nossos alunos e educadores”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

CONVOCADOS

Também foram convocados os aprovados para os seguintes cargos: arquiteto (2), assistente jurídico (3), contador (1), engenheiro (2), escriturário (1), oficial administrativo (1), pedagogo (3) – sendo um para o cargo destinado a Pessoa com Deficiência -, técnico em edificações (3) e mais um psicólogo, este para atuar junto à Secretaria de Administração.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)