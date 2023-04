Adolescente sem habilitação mata casal de idosos em SBO

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um casal de idosos morreu após ser atropelado na noite desta terça-feira (18), na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Tenda Atacado, em Santa Bárbara d’Oeste. Luiz Carlos Pereira de Souza, de 72 anos, e Vitória Almendros Martins, de 78 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital “Dr. Afonso Ramos”, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo envolvido no acidente era conduzido por um jovem de 18 anos, que não possuía habilitação. O adolescente relatou que estava voltando do trabalho quando atropelou o casal ao passar em um semáforo que, segundo ele, estava verde.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O veículo foi conduzido pelo guincho até o plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não ingeriu álcool. Ele foi ouvido e liberado pela polícia.

A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do acidente.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)