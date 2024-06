Prefeitura inicia obras para pavimentação da Avenida Affonso Pansan

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta sexta-feira (14) as obras para a pavimentação da Avenida Affonso Pansan, no trecho entre a Avenida Nicolau João Abdalla até o limite com Limeira, no bairro Salto Grande.

Na primeira etapa da obra, estão sendo realizadas a topografia e a preparação de base (limpeza e retirada de materiais pesados) da via. Paralelamente, foi iniciada também a implantação de guias e sarjetas. Finalizando essas fases, serão executados o preparo de caixa, com a aplicação de bica corrida e a compactação com rolo pé de carneiro e de cilindro único vibratório e, consequentemente, a massa asfáltica.

“Estamos seguindo o cronograma do nosso programa de pavimentação. Essa obra é fundamental para o suporte às empresas localizadas na região. Infraestrutura de extrema importância para o tráfego de veículos e mobilidade urbana na área industrial”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recurso de R$ 1.029.175,52, por meio de crédito da Desenvolve SP, a agência de fomento do governo paulista, foi intermediado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.