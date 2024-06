Vereadora do PT recebe críticas por gravar vídeo enquanto dirigia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora de Americana, Professora Juliana (PT), foi criticada por um advogado especialista em legislação de trânsito, após publicar um vídeo nas redes sociais no qual aparece dirigindo e respondendo a uma pergunta de uma munícipe.

Eduardo Cezaretto destacou que, ao gravar o vídeo, Juliana dividiu sua atenção entre a direção e a câmera do celular, chegando a tirar ambas as mãos do volante em determinado momento. Segundo o advogado, essa conduta configura infração de trânsito e poderia enquadrar a parlamentar no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultando em uma multa de aproximadamente R$88 e três pontos na carteira de habilitação por dirigir sem a devida atenção.

Além disso, Cezaretto afirmou que Juliana também poderia ser penalizada por dirigir sem as mãos no volante, conforme o inciso quinto do artigo 252 do CTB, que prevê uma multa de cerca de R$130.