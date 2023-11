Prefeitura instala iluminação de LED no letreiro turístico do calçadão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou a instalação da iluminação de LED do letreiro turístico do calçadão da Praça Basílio Rangel, no Centro.

“Além de melhorar a visibilidade e a segurança, a nova iluminação deixará o letreiro turístico mais atrativo para as fotos dos munícipes e visitantes”, destacou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O calçadão recebeu a instalação de três postes de iluminação com seis lâmpadas de LED de 100 watts. O letreiro conta com a iluminação de duas lâmpadas de LED de 70 watts.