Presença do público marca rodada noturna de abertura do Gigantão 1ª divisão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi dada a largada para o Gigantão 1ª divisão. No jogo de abertura entre os campeões da última edição, a equipe do Zanaga venceu o Real Santa Fé pelo placar de 2 a 1, em partida com bom público no campo do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” (Centro Cívico).

Além do início da competição, o duelo marcou também a estreia dos jogos noturnos, novidade no Campeonato de Futebol Amador de Americana.

“É uma grande felicidade ver o nosso Centro Cívico movimentado para acompanhar essa rodada de abertura. Este novo horário dos jogos está sendo bem recebido pela população e dá mais oportunidades para que as famílias possam desfrutar de momentos de lazer”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

“Nosso Gigantão 1ª divisão começa com o pé direito, com um grande jogo e uma presença maciça da população nas arquibancadas. Que esse espírito de competição e confraternização se estenda a todas as partidas”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Muito contente com o início dos jogos do Gigantão e ainda mais com essa novidade dos jogos noturnos, que já estão mobilizando muitas pessoas. É gratificante ver a casa cheia e a expectativa dos jogadores. Torcemos para que todos tenham um bom campeonato”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A rodada noturna de abertura continua nesta quinta-feira (3), também no Centro Cívico, com o confronto entre os vice-campeões do ano passado, Cidade Jardim e Mundo Novo, às 20h. Nas próximas semanas, os jogos à noite serão sempre às terças-feiras.