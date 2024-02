Presidente Lula se emociona ao inaugurar escola com nome do neto Arthur

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“É uma creche de primeiro mundo que leva o nome do meu neto. Então, eu, a mãe do Arthur, o pai do Arthur, o tio do Arthur, os amigos do Arthur, agradecemos de coração o coração do Waguinho (prefeito de Belford Roxo) em construir para nós essa creche”, afirmou Lula, que está no Rio de Janeiro para uma série de agendas, como o anúncio de investimentos federais nas áreas de educação e saúde em Belford Roxo.

Lula lembrou que a morte do neto foi um “choque”. “O meu neto, vocês sabem, ele morreu quando eu estava na Polícia Federal, e ele morreu de forma muito rápida. Ele chegou em casa com dor de cabeça, deitou e de manhã, quando foi para o hospital, já morreu. Foi uma coisa impensada, foi um choque muito grande”, disse.

A UNIDADE – A Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva vai atender estudantes até o quinto ano do ensino fundamental com nove salas climatizadas e telas interativas; laboratório de informática, coordenação, direção e secretaria; refeitório amplo e banheiros; arquivo; cozinha; quadra poliesportiva coberta e rampa de acessibilidade.

A unidade é uma escola padrão que oferece espaços planejados para leitura, vídeo, informática e lazer, com conforto e segurança para alunos e professores.