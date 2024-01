‘Primeira vez que vejo minha filha lavando louça’, diz Zilu após estreia de Wanessa no ‘BBB 24’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresária Zilu Godoi não perdeu a oportunidade de comentar a estreia da filha, a cantora Wanessa Camargo, no BBB 24. Nesta terça, 9, Zilu posou ao lado da televisão de sua casa enquanto mostrava uma cena em que Wanessa aparecia lavando louça.

“Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha, Wanessa, lavando louça”, brincou na legenda da publicação, feita no Instagram. O reality show estreou nesta segunda-feira, 8, e já contou com uma dinâmica ao vivo pela escolha de novos participantes e uma prova de resistência.

Pouco após o anúncio de que a filha estaria no grupo Camarote do programa, Zilu também criticou uma declaração de Graciele Lacerda em que a influenciadora dizia torcer pela cantora. Wanessa é fruto do relacionamento da empresária com Zezé Di Camargo. Hoje, Zezé é noivo de Graciele.

“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, escreveu Zilu sobre a noiva do ex-marido. À época, o Estadão entrou em contato com Graciele para um pronunciamento, mas não obteve retorno.

A influenciadora havia compartilhado um recado para Wanessa quando ela foi anunciada no reality: “Estamos com você”. A torcida surpreendeu aos seguidores de Graciele, já que a família enfrentou desentendimentos que vieram a público e as duas sequer passaram as festas de fim de ano juntas.

No sábado, 6, Zezé defendeu que não há rivalidade entre a noiva e a filha. “O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho, acusação essa que está sendo apurada pela Justiça Wanessa e Graciele estão juntas no mesmo processo, para descobrir quem fez aqueles comentários”, escreveu em uma publicação da jornalista Fábia Oliveira.