PSB oficializa Alckmin para ser vice na chapa com Lula

O PSB(Partido Socialista Brasileiro) confirmou, na manhã desta sexta-feira (8), a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022.

“O companheiro @geraldoalckmin_ como pré-candidato a vice-presidente do Brasil é uma demonstração do esforço que nós temos feito para construir o melhor da política brasileira. Já fui adversário do Alckmin e nunca nos desrespeitamos ou deixamos de nos tratar com civilidade”, disse Lula em uma postagem no Instagram.

Na próxima semana, o diretório nacional do PT deve sinalizar se aceitará o nome do ex-tucano para a chapa. A confirmação da candidatura deve ocorrer apenas em julho, quando o partido fará a convenção nacional.