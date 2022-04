SP tem a menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde pico da Ômicron

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

São Paulo tem a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde o pico da variante Ômicron. O estado registrou nesta quarta-feira (6) 42 mortes pela doença na média móvel de 7 dias.

“Os dados epidemiológicos da última semana apontam um controle da pandemia no estado com a queda novos casos e óbitos e estabilidade nas novas internações. Os altos índices de vacinação pavimentaram um caminho seguro do enfrentamento da pandemia em SP”, destaca o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A última semana epidemiológica encerrada no último sábado (2) mostrou uma queda de 17,5% nos novos óbitos no estado, que tem um total hoje de 167.594 mortes, sendo 46 registradas nas últimas 24h.

Os novos casos na semana registraram uma redução de 16,6%, tendo um total de 5.287.122 durante toda a pandemia. Entre as internações, o estado tem hoje 1.672 pessoas internadas, sendo 561 em Unidades de Terapia Intensiva e 1.111 em enfermaria. Comparado com o pico da variante Ômicron, o estado de São Paulo tem queda de 86%.