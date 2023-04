Referência no mercado de peças e acessórios automotivos, AutoZone está em Americana

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

Referência no mercado de peças e acessórios automotivos, AutoZone possui 6.600 lojas distribuídas nos Estados Unidos, México e Brasil. No Brasil, são mais de 80 lojas localizadas no Paraná, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Uma dessas lojas está localizada em Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Mc Donald’s.

O grande diferencial da AutoZone é o atendimento. Eles oferecem um atendimento WOW, onde o cliente vem sempre em primeiro lugar. Nas lojas há sempre à disposição uma equipe especializada, pronta para te receber e te ajudar com conselhos confiáveis para que você possa economizar tempo e dinheiro, e encontrar tudo o que você precisa.



Na AutoZone você encontra mais de 45 mil itens em autopeças e acessórios automotivos além de uma área de autosserviço, onde você pode descobrir uma série de produtos exclusivos e diferenciados, com um ótimo preço. Tudo em um ambiente limpo, refrigerado e com estacionamento gratuito. As comrpas podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros

Eles também oferecem serviços gratuitos que facilitam nosso dia a dia. Tudo para recarregar, testar, e trocar bateria, trocar palhetas e lâmpadas, instalar calhas de chuva, e também eles ajudam a descobrir a solução para as luzes de motor que ficam aparecendo no painel com o nosso serviço “scanner de motor”. Tudo de graça.

As lojas funcionam todos os dias, inclusive nos feriados! O horário de funcionamento é de segunda a sábado e feriados das 8h às 21h, domingo das 8h às 18h.

A unidade de Americana fica na Av. Nossa Sra. de Fátima, 600, Vila Israel.

