Roger Willians recebe o título de cidadão emérito de Americana

A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (7) sessão solene para a entrega do título de cidadão emérito ao senhor Roger Willians da Fonseca. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador da 17ª legislatura Rafael Macris.

Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Vagner Malheiros (PSDB), o autor da homenagem, Rafael Macris, o deputado federal Vanderlei Macris, o prefeito de Americna de 2015 a 2020, Omar Najar, o juiz de direito da 1º Vara Criminal de Americana, Dr. André Carlos de Oliveira, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana, Marcelo Fernandes, o comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, Capitão Bruno Gobbo, o assessor parlamentar da secretaria estadual de Saúde de São Paulo, Thiago Guimarães, o secretário de Habitação de Hortolândia, Rogério Mion, o vereador de Hortolândia Dionathan Domingues e o ex-vereador Antonio Carlos Sacilotto, além de convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, o autor do título destacou o histórico de vida do homenageado. “Desde muito novo, você já assumiu cargos de extrema responsabilidade. Sua trajetória do Roger é similar à de uma pessoa com noventa anos de idade, dada a quantidade de trabalhos que já assumiu na cidade, na política e no esporte. É um orgulho para todos nós podermos ter feito parte de momentos da sua vida. Trata-se de uma justiça por tudo o que você já fez por Americana. Parabéns”, disse Rafael Macris.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins, parabenizou o novo cidadão emérito. “Agradeço a oportunidade de ser seu amigo, pois aprendemos muito com você. O Roger é uma pessoa sempre disposta a ajudar, com muita calma e sabedoria. Que Deus continue te abençoando. Parabéns, hoje a noite é sua”, discursou.

As autoridades presentes também enalteceram o merecimento da homenagem. “O dia é seu hoje, dia de comemoração de uma trajetória incrível como essa, que vimos na apresentação de sua biografia. Trata-se de um reconhecimento merecido da cidade de Americana por alguém que já deu uma contribuição muito grande para a nossa cidade, e fará muito mais ainda”, falou o deputado federal Vanderlei Macris.

“Merecida homenagem. Você me ajudou a ir a campo, buscar recursos e fazer uma administração séria, reconhecida por toda a população de Americana. Você é uma pessoa formidável, nunca se negou e só tenho a te agradecer e parabenizar”, afirmou o prefeito de Americana de 2015 a 2020, Omar Najar.

O homenageado utilizou a palavra para agradecer a concessão da honraria. “Só tenho gratidão a todos aqui presentes, em especial à minha família. Uma alegria muito grande pra mim hoje, vocês todos são muito importantes para a minha vida. A sequência da minha vida pública não deve seguir, num primeiro momento, aqui em Americana. Não estarei aqui, mas continuarei trabalhando, ajudando e torcendo para que a cidade prospere cada vez mais. Como um americanense roxo, não existe algo melhor que receber um título desse. É o dia mais feliz da minha vida. Um beijo no coração de todos”, discursou Roger Willians.