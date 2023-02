Rosa Weber chama atos golpistas de ‘invasão criminosa de turba insana’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), fez dura fala contra discurso de ódio e intolerância, na abertura do ano Judiciário. A ministra chamou os atos que resultaram na depredação das sedes dos três Poderes de “invasão criminosa de turba insana” e advertiu que, apesar de os três pilares da democracia terem sido alvo de “ataque golpista e ignóbil”, os vândalos “não destruíram o espírito da democracia”.

“Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste Tribunal o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo dos que assaltaram as instituições democráticas: o ultraje só poderia resultar, como resultou, no enaltecimento da dignidade da Justiça, e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático, jamais no aviltamento do Poder Judiciário”, afirmou.

Ela ainda ressaltou que “nem pela barbárie” os juízes serão intimidados e reiterou que o estado democrático “nunca é uma obra completa”. De acordo com a ministra, a democracia, por ser plural, pressupõe “diálogo constante” e “tolerância com diferenças”.