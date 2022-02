Saldo de empresas abertas em Santa Bárbara em 2021 aumenta 50%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O saldo de empresas abertas em Santa Bárbara d’Oeste teve um aumento de 50% em 2021 – em comparação ao ano de 2020 – de acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). De janeiro a dezembro do ano passado, conforme dados do órgão, foram abertas 657 novas empresas no Município.

Os números com relação às empresas abertas vão ao encontro do saldo positivo de empregos com carteira assinada em 2021. O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou a criação de 3.527 empregos formais entre janeiro e dezembro segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal. Com isso, o aumento em relação ao ano de 2020 supera 600%.